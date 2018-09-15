"Химки" планируют сотрудничать с "Монако"

Гендиректор "Химок" Василий Иванов рассказал о планах сотрудничества с "Монако". Также он рассказал, когда подмосковный клуб планирует подняться в премьер-лигу.

- Я много лет в футболе, понимаю, что для игры в высшем дивизионе нужен и надежный фундамент, и бюджет соответствующий, - цитирует onedivision.ru Иванова. - А просто выйти, чтобы потом мучиться, мы не хотим. Когда подготовимся, тогда и объявим задачу по выходу в РПЛ.

- А если уже в этом сезоне под руководством амбициозного тренера Игоря Шалимова команда, что называется, попрет?

- Естественно, притормаживать никого не будем. Станем общаться с правительством Московской области, объяснять ситуацию. Все понимают, что главный областной клуб должен быть в РПЛ, так что будем только рады. В любом случае в перспективе видим "Химки" только в премьер-лиге. Мы объехали несколько академий в Западной Европе – в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Как я уже говорил, хотим сделать нашу школу лучшей в стране.

Последняя поездка – в Монако, где я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым, мы обсудили перспективы сотрудничества – возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня. Так что незаметная подготовительная работа идет весьма серьезная. В плане инфраструктуры в Химках и так дела хорошо, но появится еще и манеж. Естественно, все это будет делаться для того, чтобы выпускники играли в нашей команде в высшем дивизионе, никуда из области не уезжали.