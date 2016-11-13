"Химки" одержали волевую победу над "Нефтехимиком", "Волгарь" обыграл "Тюмень"

В матче 22-го тура ФНЛ между "Химки" сумели переиграть "Нефтехимик" – 3:2. Подмосковный коллектив к 20-й минуте встречи проигрывал 0:2, но смог не только сравнять счет в начале второго тайма, но и выиграть.
В параллельной встрече "Волгарь" в родных стенах оказался сильнее "Тюмени" – 2:0.
Первенство России
ФНЛ
22-й тур
"Химки"– "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (1:2)
Голы: Кива, 16 (0:1). Кива, 18 (0:2). Заика, 38 (1:2). Петрусев, 47 (2:2). Кузьмичев, 64 (3:2).
"Химки": Исупов, Заика, Малания (Мостовой, 46), И.Чернышов, Шумских, Лапин, Петрусев (Фадеев, 70), Тюнин, Казаев, Сикорски (Кузьмичев, 46), Дворников (С.С.Чернышов, 82).
"Нефтехимик": Арсентьев, Тараканов (Васильев, 70), Погорельцев, Сурков, Кобахидзе, Маляка, Кива, Корнилов (Соболев, 46), Галиакберов (Решетников, 79), Бабырь, Муллин (Кортава, 55).
Предупреждения: Галиакберов, 27. Казаев, 39. Кобахидзе, 52.
Удаление: Кобахидзе, 87.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
13 ноября. Химки. Стадион "Родина".
"Волгарь" (Астрахань) – "Тюмень" – 2:0 (0:0)
Голы: Зуйков, 70 – с пенальти (1:0). Акбашев, 72 (2:0).
"Волгарь": Бучнев, Зуйков, Стешин, Плиев, Дышеков (Букия, 64), Акбашев (Шалаев, 81), Газзаев, Болонин, Скворцов (Сутормин, 60), Кабутов, Веркашанский (Радченко, 61).
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Теленков, Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 76), Пустозеров (Рябокобыленко, 73), Мамтов, Чуканов.
Предупреждения: Зуйков, 21. Веркашанский, 45+1. Ахмедов, 70. Гузь, 80. Бучнев, 89.
Судья: Чистяков (Азов).
13 ноября. Астрахань. Стадион "Центральный".