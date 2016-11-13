"Химки" одержали волевую победу над "Нефтехимиком", "Волгарь" обыграл "Тюмень"

В матче 22-го тура ФНЛ между "Химки" сумели переиграть "Нефтехимик" – 3:2. Подмосковный коллектив к 20-й минуте встречи проигрывал 0:2, но смог не только сравнять счет в начале второго тайма, но и выиграть.

В параллельной встрече "Волгарь" в родных стенах оказался сильнее "Тюмени" – 2:0.

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ФНЛ

22-й тур

"Химки"– "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (1:2)

Голы: Кива, 16 (0:1). Кива, 18 (0:2). Заика, 38 (1:2). Петрусев, 47 (2:2). Кузьмичев, 64 (3:2).

"Химки": Исупов, Заика, Малания (Мостовой, 46), И.Чернышов, Шумских, Лапин, Петрусев (Фадеев, 70), Тюнин, Казаев, Сикорски (Кузьмичев, 46), Дворников (С.С.Чернышов, 82).

"Нефтехимик": Арсентьев, Тараканов (Васильев, 70), Погорельцев, Сурков, Кобахидзе, Маляка, Кива, Корнилов (Соболев, 46), Галиакберов (Решетников, 79), Бабырь, Муллин (Кортава, 55).

Предупреждения: Галиакберов, 27. Казаев, 39. Кобахидзе, 52.

Удаление: Кобахидзе, 87.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

13 ноября. Химки. Стадион "Родина".

"Волгарь" (Астрахань) – "Тюмень" – 2:0 (0:0)

Голы: Зуйков, 70 – с пенальти (1:0). Акбашев, 72 (2:0).

"Волгарь": Бучнев, Зуйков, Стешин, Плиев, Дышеков (Букия, 64), Акбашев (Шалаев, 81), Газзаев, Болонин, Скворцов (Сутормин, 60), Кабутов, Веркашанский (Радченко, 61).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Теленков, Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 76), Пустозеров (Рябокобыленко, 73), Мамтов, Чуканов.

Предупреждения: Зуйков, 21. Веркашанский, 45+1. Ахмедов, 70. Гузь, 80. Бучнев, 89.

Судья: Чистяков (Азов).

13 ноября. Астрахань. Стадион "Центральный".