"Химки" обыграли "Тамбов"

В матче 20-го тура первенства ФНЛ "Химки" в гостях обыграли "Тамбов" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Ян Казаев.

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ФНЛ

20-й тур

"Тамбов" (Тамбов) – "Химки" (Химки) – 0:1 (0:1)

Гол: Казаев, 10.

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков (Запрудских, 66), Столяренко, Михалев, Шевчук (Аверьянов, 64), О. Чернышов, Поярков, Трусевич, Дорожкин (Зюзин, 68), Алумона (Андреев, 34).

"Химки": Исупов, Малания, Заика, И. Чернышов, Фадеев, Ярковой, Казаев (Губерац, 81), Галешич (Петрусев, 65), Тюнин, Гащенков (Кузьмичев, 87), Дворников (С. С. Чернышов, 67).

Предупреждения: Поярков, 44. Гащенков, 45. Исупов, 90+1. Кузьмичев, 90+1.

Судья: Чистяков (Азов).

5 ноября. Тамбов. Стадион "Спартак".