"Химки" обыграли "Авангард", пропустив на 1-й минуте

"Химки" в домашнем матче 4-го тура первенства ФНЛ победили "Авангард" (3:1).
Первенство России
Олимп-ФНЛ
4-й тур
"Химки" – "Авангард" (Курск) – 3:1 (1:1)
Голы: Акбашев, 1 (0:1). Яковлев, 37 (1:1). Корян, 63 (2:1). Алиев, 67 (3:1).
"Химки": Кавлинов, Данилкин, Димидко, Филин, Мильдзихов, Петрусев (Мостовой, 73), Корян, Нетфуллин, Яковлев, Белоус (Портнягин, 61), Алиев (Моргунов, 90+1).
"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев (Войнов, 55), Багаев, Земсков (Кубышкин, 82), Альшин, Стеклов (Федчук, 70), Акбашев, Коробов (Минаев, 86), Касьян.
Предупреждения: Гоцук, 66. Акбашев, 75.
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
4 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/