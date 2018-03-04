"Химки" на выезде победили "Волгарь" в первом матче ФНЛ 2018 года

"Химки" обыграли "Волгарь" в матче 26-го тура первенства России в ФНЛ. Игра стала первой после возобновления сезона в лиге. Подмосковный клуб поднялся на десятое место в таблице, "Волгарь" остался восьмым.

Первенство России

ФНЛ

26-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Химки" - 0:2 (0:1)

Голы: Мостовой, 2 (0:1). Веркашанский, 58 (0:2).

"Волгарь": Терновский, Запрудских (Лесников, 85), Григорьев, Бердников, Иванов, Болонин, Пустозеров (Букия, 81), Бабаев (Ящук, 56), Шалаев, Бабырь, Соломатин (Онугха, 68).

"Химки": Исупов, Лисинков, Лапин, Шумских, Алибеков, Мостовой, Поярков, Талалай, Машуков, Пичугин (Данилкин, 87), Веркашанский (Кокоев, 75).

Предупреждения: Алибеков, 29. Веркашанский, 44. Шалаев, 52. Соломатин, 62. Кокоев, 88.

Судья: Амелин (Тула).

Астрахань. Стадион "Центральный".