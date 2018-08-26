"Химки" на выезде обыграли "Сибирь"

"Сибирь" дома уступила "Химкам" (1:2) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе победителей отличились Александр Смирнов и Владимир Петрусев (с пенальти).

"Химки" с 12-ю очками занимают шестое место. У "Сибири" девять очков и 15-я позиция.

Олимп-Первенство ФНЛ

8-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Химки" - 1:2 (1:1)

Голы: Киреенко, 21 (1:0). А.П.Смирнов, 25 (1:1). Петрусев, 60 - с пенальти (1:2)

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Полюткин, Ларенц, Азаров, Свежов, Беляев (Тумасян, 46), Киреенко (А.Коржунов, 57), Житнев.

"Химки": Исупов, Мильдзихов, Димидко, Филин, А.П.Смирнов (Е.Данилкин, 90+1), Корян (Мостовой, 76), Петрусев, Нетфуллин, Талалай, Алиев (А.Моргунов, 86), Болов (И.Портнягин, 68).

Предупреждения: Свежов, 56. Аравин, 62. Полюткин, 63.

Судья: Анопа (Благовещенск).

26 августа. Новосибирск. Стадион "Спартак".