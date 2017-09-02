"Химки" избежали поражения в Тюмени

В матче 11-го тура первенства ФНЛ "Тюмень" сыграл вничью с "Химками" – 2:2.
Первенство России
ФНЛ
11-й тур
"Тюмень" – "Химки" – 2:2 (1:1)
Голы: Дворников, 2 (0:1). Ставпец, 27 (1:1). Богатырев, 71 (2:1). Тюнин, 88 (2:2).
"Тюмень": Граб, Гузь, Иванов, Маслов, Павленко (Лешонок, 82), Богатырев (Пустозеров, 79), Чудин, Рябокобыленко (Саламатов, 70), Шляпкин, Ставпец, Юсупов.
"Химки": Исупов, Заика, Малания, Лапин, Лисинков (Беликов, 67), Тюнин, Батов (Яковлев, 80), Кокоев (Петрусев, 73), Талалай, Дворников (Мостовой, 69), Кузьмичев.
Предупреждения: Лапин, 33. Иванов, 38. Малания, 57. Мостовой, 84. Юсупов, 85. Пустозеров, 90+1.
Судья: Куликов (Саранск).
02 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".