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15:55 | Футбол — ФНЛ

"Химки" избежали поражения в Тюмени


В матче 11-го тура первенства ФНЛ "Тюмень" сыграл вничью с "Химками" – 2:2.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Тюмень" – "Химки" – 2:2 (1:1)

Голы: Дворников, 2 (0:1). Ставпец, 27 (1:1). Богатырев, 71 (2:1). Тюнин, 88 (2:2).

"Тюмень": Граб, Гузь, Иванов, Маслов, Павленко (Лешонок, 82), Богатырев (Пустозеров, 79), Чудин, Рябокобыленко (Саламатов, 70), Шляпкин, Ставпец, Юсупов.

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Лапин, Лисинков (Беликов, 67), Тюнин, Батов (Яковлев, 80), Кокоев (Петрусев, 73), Талалай, Дворников (Мостовой, 69), Кузьмичев.

Предупреждения: Лапин, 33. Иванов, 38. Малания, 57. Мостовой, 84. Юсупов, 85. Пустозеров, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

02 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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