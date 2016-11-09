21:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Химки" и "СКА-Хабаровск" голов не забили

0
0
0

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Химки" сыграли вничью со "СКА-Хабаровск" – 0:0.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Химки" – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0

"Химки": Исупов, Малания, Заика, Чернышов, Лапин (Фадеев, 75), Шумских, Галешич (Петрусев, 55), Тюнин, Гащенков, Казаев (Мостовой, 82), Дворников.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Киреев (Иванов, 62), Микуцкис, Дедечко (Калинский, 76), Карасев, Воронкин (Лескано, 46), Черевко, Димидко, Никифоров, Кобялко (Казанков, 46).

Предупреждения: Дедечко, 32. Гащенков, 52. Заика, 90. Казанков, 90. Черевко, 90+1.

Судья: Федотов (Москва).

9 ноября. Химки. Стадион "Родина".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ