"Химки" и "СКА-Хабаровск" голов не забили

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Химки" сыграли вничью со "СКА-Хабаровск" – 0:0.
Первенство России
ФНЛ
21-й тур
"Химки" – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0
"Химки": Исупов, Малания, Заика, Чернышов, Лапин (Фадеев, 75), Шумских, Галешич (Петрусев, 55), Тюнин, Гащенков, Казаев (Мостовой, 82), Дворников.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Киреев (Иванов, 62), Микуцкис, Дедечко (Калинский, 76), Карасев, Воронкин (Лескано, 46), Черевко, Димидко, Никифоров, Кобялко (Казанков, 46).
Предупреждения: Дедечко, 32. Гащенков, 52. Заика, 90. Казанков, 90. Черевко, 90+1.
Судья: Федотов (Москва).
9 ноября. Химки. Стадион "Родина".