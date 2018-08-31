"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в 9-м туре. Подмосковный клуб занимает 7-е место в таблице, волгоградцы идут 18-ми.

Первенство России

ОЛИМП - ФНЛ

9-й тур

"Химки" - "Ротор" (Волгоград) - 1:1 (1:1)

Голы: Коротаев, 19 - с пенальти (0:1). Портнягин, 35 (1:1).

"Химки": Исупов, Мильдзихов, Димидко, Смирнов, Филин, Петрусев, Корян (Мостовой, 72), Нетфуллин, Талалай (Яковлев, 76), Портнягин (Белоус, 66), Алиев.

"Ротор" (Волгоград): Фильцов, Байрыев, Маляров, Эдиев, Друзин, Завезен (Мязин, 74), Попов, Лобкарев (Абдулавов, 90), Воробьев, Шарипов (Николаев, 66), Коротаев.

Предупреждения: Смирнов, 14. Мильдзихов, 18. Маляров, 60. Лобкарев, 80. Воробьев, 83. Нетфуллин, 85.

Судья: МАТЮНИН (Москва).

31 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".