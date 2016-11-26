"Химки" и "Мордовия" забили 7 голов в последнем матче в ФНЛ в 2016 году

"Химки" одержали волевую победу над "Мордовией" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ - 4:3. Подмосковный клуб уступал по ходу встречи 1:3, но смог забить трижды. "Химки" поднялись на восьмое место в таблице, "Мордовия" идет в зоне вылета на 18-й строчке.

Игра стала последней в ФНЛ в 2016 году. Следующий поединок состоится только 1 марта - "Тюмень" в перенесенном матче 23-го тура примет нальчикский "Спартак".

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Химки" - "Мордовия" (Саранск) - 4:3 (2:3)

Голы: Чернышов, 9 - с пенальти (1:0). Дегтярев, 17 - с пенальти (1:1). Саркисов, 19 (1:2). Саркисов, 24 (1:3). Сикорски, 30 (2:3). Мостовой, 58 (3:3). Кузьмичев, 81 (4:3).

"Химки": Цицилин, Заика, Малания (Мостовой, 28. Фадеев, 90+1), Чернышов, Шумских, Лапин, Петрусев (Дворников, 76), Тюнин, Гащенков (Кузьмичев, 60), Казаев, Сикорски.

"Мордовия": Чебану, Иванов, Чалов, Молодцов, Осипов, Деобальд, Кренделев, Дегтярев (Петров, 81), Алхазов (Лукьянов, 65), Амбарцумян, Саркисов (Пазин, 46).

Предупреждения: Иванов, 8. Лукьянов, 90+1.

Судья: Матюнин (Москва).