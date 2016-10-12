20:23 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Химки" и "Динамо" сыграли вничью, Бюттнер дебютировал в ФНЛ

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В перенесенном из-за проведения выборов матче 13-го тура ФНЛ между "Химками" и "Динамо" зафиксирована нулевая ничья. В стартовом составе бело-голубых вышел защитник Александер Бюттнер, для которого эта игра стала дебютной в ФНЛ. Напомним, что голландец перешел в московский клуб из "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года, а его контракт заканчивается в 2017-м.

После этого матча "Динамо" увеличило отрыв в турнирной таблице от "Тосно" до семи очков, тогда как "Химки" располагаются на 13-м месте.

Первенство России

ФНЛ

13-й тур

"Химки" – "Динамо" (Москва) – 0:0

"Химки": Исупов, Ярковой (Фадеев, 57), Заика, И.Чернышов, Шумских, Лапин, Казаев, Гащенков, Губерац, Галешич (Петрусев, 57. С.С.Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71).

"Динамо": Нарубин, Белоруков (Рыков, 65), Уилкшир, Бюттнер, Темников, Хольмен, Зотов, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Панченко, Погребняк (Луценко, 57).

Предупреждения: Лапин, 20. Галешич, 48. Ярковой, 50. Шумских, 82.

Судья: Куликов (Саранск).

12 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

головокружительная карьера получилась.

21:51

blue-white!

Очко на выезде нормальный результат. Едем дальше.

21:30

Платошкин Андрей

Играли слабовато. Но с другой стороны через такие матчи все проходят. Очко взяли и пошли дальше. Впереди очень важные матчи, в том числе на кубок.

20:49

Lanuda

Ужасный матч. Скука смертная. Тоска. А состав так много обещал по меркам этой лиги. Видать стало совсем неинтересно. Время не прощает равнодушия.

20:44

MAKKOR

Крайне невыразительная игра, и куда всё делось ???

20:31

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