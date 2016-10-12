"Химки" и "Динамо" сыграли вничью, Бюттнер дебютировал в ФНЛ

В перенесенном из-за проведения выборов матче 13-го тура ФНЛ между "Химками" и "Динамо" зафиксирована нулевая ничья. В стартовом составе бело-голубых вышел защитник Александер Бюттнер, для которого эта игра стала дебютной в ФНЛ. Напомним, что голландец перешел в московский клуб из "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года, а его контракт заканчивается в 2017-м.
После этого матча "Динамо" увеличило отрыв в турнирной таблице от "Тосно" до семи очков, тогда как "Химки" располагаются на 13-м месте.
Первенство России
ФНЛ
13-й тур
"Химки" – "Динамо" (Москва) – 0:0
"Химки": Исупов, Ярковой (Фадеев, 57), Заика, И.Чернышов, Шумских, Лапин, Казаев, Гащенков, Губерац, Галешич (Петрусев, 57. С.С.Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71).
"Динамо": Нарубин, Белоруков (Рыков, 65), Уилкшир, Бюттнер, Темников, Хольмен, Зотов, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Панченко, Погребняк (Луценко, 57).
Предупреждения: Лапин, 20. Галешич, 48. Ярковой, 50. Шумских, 82.
Судья: Куликов (Саранск).
12 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
головокружительная карьера получилась.
21:51
blue-white!
Очко на выезде нормальный результат. Едем дальше.
21:30
Платошкин Андрей
Играли слабовато. Но с другой стороны через такие матчи все проходят. Очко взяли и пошли дальше. Впереди очень важные матчи, в том числе на кубок.
20:49
Lanuda
Ужасный матч. Скука смертная. Тоска. А состав так много обещал по меркам этой лиги. Видать стало совсем неинтересно. Время не прощает равнодушия.
20:44
MAKKOR
Крайне невыразительная игра, и куда всё делось ???
20:31