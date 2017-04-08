Хет-трик Панченко принес "Динамо" победу над "СКА-Хабаровском"

"Динамо" победило "СКА-Хабаровск" в выездном матче 30-го тура первенства России в ФНЛ. Хет-трик оформил нападающий Кирилл Панченко. Он лидирует в споре бомбардиров с 21 голом в 27 играх.

"Динамо" в турнирной таблице занимает первое место, на 11 очков опережая "Тосно". "СКА-Хабаровск" идет третьим.

Первенство России

ФНЛ

30-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:3)

Голы: Лескано, 13 (1:0). Панченко, 24 (1:1). Панченко, 31 (1:2). Панченко, 44 (1:3). Корян, 88 (2:3).

Нереализованный пенальти: Корян, 88 (вратарь).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Иванов, Дедечко, Астафьев, Калинский (Димидко, 89), Черевко, Друзин, Казанков (Кобялко, 79), Лескано.

"Динамо": Шунин, Темников (Маркелов, 57), Морозов, Белоруков, Козлов, Хольмен, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 68), Луценко (Бечирай, 79), Панченко (Сапета, 90+1).

Предупреждения: Панченко, 59. Зотов, 61. Калинский, 65. Кобялко, 89.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).