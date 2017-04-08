10:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Хет-трик Панченко принес "Динамо" победу над "СКА-Хабаровском"

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"Динамо" победило "СКА-Хабаровск" в выездном матче 30-го тура первенства России в ФНЛ. Хет-трик оформил нападающий Кирилл Панченко. Он лидирует в споре бомбардиров с 21 голом в 27 играх. 

"Динамо" в турнирной таблице занимает первое место, на 11 очков опережая "Тосно". "СКА-Хабаровск" идет третьим.

Первенство России

ФНЛ

30-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:3)

Голы: Лескано, 13 (1:0). Панченко, 24 (1:1). Панченко, 31 (1:2). Панченко, 44 (1:3). Корян, 88 (2:3). 

Нереализованный пенальти: Корян, 88 (вратарь).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Иванов, Дедечко, Астафьев, Калинский (Димидко, 89), Черевко, Друзин, Казанков (Кобялко, 79), Лескано.

"Динамо": Шунин, Темников (Маркелов, 57), Морозов, Белоруков, Козлов, Хольмен, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 68), Луценко (Бечирай, 79), Панченко (Сапета, 90+1).

Предупреждения: Панченко, 59. Зотов, 61. Калинский, 65. Кобялко, 89. 

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЮКИ

ну,всё!теперь будет требовать з/п,если не уровня Лёвы,то,минимум,половину!звездюля,однако!

11:20

FreDDy Kruger

С побеДой всех!!! Нужно укреплять все линии перед РФПЛ...

10:29

Шалманист

Всех сораДников с побеДой! Скоро вернётся Динамо в РФПЛ и полетят бомжовские клочки по закоулочкам вдоль канальчиков и канавок!

10:18

Знаток1964

а СЭ накануне заливал с умным видом что Динамо очков в Хабаровске не возьмет

10:17

Duckhunter68

Отличная волевая побеДа! Хет-трик Панча, и Шунька пенальти отразил! Браво, Динамо!!!

10:12

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