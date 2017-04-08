Хет-трик Панченко принес "Динамо" победу над "СКА-Хабаровском"

"Динамо" победило "СКА-Хабаровск" в выездном матче 30-го тура первенства России в ФНЛ. Хет-трик оформил нападающий Кирилл Панченко. Он лидирует в споре бомбардиров с 21 голом в 27 играх.
"Динамо" в турнирной таблице занимает первое место, на 11 очков опережая "Тосно". "СКА-Хабаровск" идет третьим.
Первенство России
ФНЛ
30-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:3)
Голы: Лескано, 13 (1:0). Панченко, 24 (1:1). Панченко, 31 (1:2). Панченко, 44 (1:3). Корян, 88 (2:3).
Нереализованный пенальти: Корян, 88 (вратарь).
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Иванов, Дедечко, Астафьев, Калинский (Димидко, 89), Черевко, Друзин, Казанков (Кобялко, 79), Лескано.
"Динамо": Шунин, Темников (Маркелов, 57), Морозов, Белоруков, Козлов, Хольмен, Катрич, Соснин, Зотов (Кузьмин, 68), Луценко (Бечирай, 79), Панченко (Сапета, 90+1).
Предупреждения: Панченко, 59. Зотов, 61. Калинский, 65. Кобялко, 89.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
ЮКИ
ну,всё!теперь будет требовать з/п,если не уровня Лёвы,то,минимум,половину!звездюля,однако!
11:20
FreDDy Kruger
С побеДой всех!!! Нужно укреплять все линии перед РФПЛ...
10:29
Шалманист
Всех сораДников с побеДой! Скоро вернётся Динамо в РФПЛ и полетят бомжовские клочки по закоулочкам вдоль канальчиков и канавок!
10:18
Знаток1964
а СЭ накануне заливал с умным видом что Динамо очков в Хабаровске не возьмет
10:17
Duckhunter68
Отличная волевая побеДа! Хет-трик Панча, и Шунька пенальти отразил! Браво, Динамо!!!
10:12