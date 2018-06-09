Хавбек сочинского "Динамо" может перейти в один из клубов РФПЛ

Артем Кулишев, полузащитник петербургского "Динамо", которое переехало в Сочи, может покинуть клуб. Об этом "СЭ" рассказал спортивный директор бело-голубых Андрей Орлов.

- Сильно ли изменится состав на в следующем сезоне? - вопрос Орлову.



- Мы постарались сохранить костяк команды, ребят, которые постоянно выходили в старте. Единственное – сейчас идут предметные разговоры по двум футболистам, которые могут сменить клубную прописку. Это Артем Кулишев и Егор Генералов. Если договоримся по трансферной стоимости, тогда они уйдут. На Кулишева много претендентов в премьер-лиге. В остальном же стараемся укрепиться.

- Как игроки отреагировали на переезд в Сочи из Петербурга?



- Понятно, что это несет какие-то бытовые трудности. Но с другой стороны – такова доля футболистов. Они часто меняют клубы. С первого призыва три года назад в команде осталось 4-5 человек. Для всех это привычная история. Из плюсов переезда – климат другой и лучшие условия для подготовки. Ну и игра на хорошем стадионе. Не скажу, что переезд в Сочи стал для кого-то камнем преткновения.

На счету 24-летнего Кулишева 37 матчей в ФНЛ в минувшем сезоне, в которых он забил 17 голов. 25-летний Генералов – основной голкипер "Динамо", отыгравший 33 встречи в ФНЛ. (Игорь НОВИКОВ)