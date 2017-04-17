Хасанби Биджиев: "Тосно" по праву занимает второе место в ФНЛ"

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев после матча 32-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:0) отметил, что в составе соперника играют много квалифицированных футболистов. Специалист подчеркнул, что было бы обидно возвращаться домой совсем без очков.

– Готовясь к сегодняшнему матчу, мы учитывали серьезность соперника, – цитирует пресс-служба ФНЛ Биджиева. – У "Тосно" много квалифицированных футболистов, команда по праву занимает второе место. Мы исходили из того, что нам необходимо нейтрализовать длинные передачи в адрес нападающих хозяев и навязать свою игру за счет контроля мяча. В целом, считаю, что у нас это получилось. Несмотря на отсутствие голов, моменты были у обеих команд, поэтому игра смотрелась и точно не была скучной.

– Исходя из высокой плотности в турнирной таблице, для вас ничья – это плюс или минус?

– Безусловно, мы хотели победить. Мы не выстраивали игру от обороны, старались контролировать мяч, навязывать свою атакующую игру. Но естественно, что в таком матче было бы обидно уехать домой совсем без очков. Поэтому даже одно очко идет в копилку.