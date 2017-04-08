Хасанби Биджиев: "Тактический план "Спартака" из Нальчика на матч с "Лучом-Энергией" сработал"

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев после матча 30-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (0:0) отметил, что на качество футбола повлияло состояние газона во Владивостоке. Специалист подчеркнул, что ему есть за что похвалить свою команду.

– Матч получился достаточно боевым, – цитирует пресс-служба ФНЛ Биджиева. – Для нас было важно внимательно сыграть в начале встречи, потому что организм из-за раннего начала игры еще не адаптирован. И перелет тяжелый.

Наш тактический план на игру сработал. Но состояние поля не позволило командам показать более содержательный футбол. Было много подач и забросов мяча. Здесь у соперника было преимущество, потому что есть высокие футболисты. Тем не менее я хочу похвалит свою команду.