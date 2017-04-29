Хасанби Биджиев: "Результат матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак" из Нальчика по игре"

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев после матча 34-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (0:0) поблагодарил своих подопечных за хорошую игру. Специалист подчеркнул, что матч с хабаровчанами получился непростой.

– Мы встречались недавно со "СКА-Хабаровском" на сборах на Кипре и внимательно просматривали последние игры хабаровчан, – цитирует пресс-служба "СКА-Хабаровска" Биджиева. – Хочу отметить, что СКА очень разнообразно действует в атаке и любому сопернику играть с ними непросто.

У нас сегодня получилось полностью выполнить поставленный план на игру в обороне. Моменты у ворот соперника мы создавали, но в конце не хватало точности, как, впрочем, и нашим соперникам. Думаю, что игра изобиловала моментами как у одной, так и у второй команды. Хотелось бы поблагодарить своих игроков за то, что, несмотря на тяжелый перелет, они смогли проявить характер и мастерство.



– По вашему мнению, вы сегодня заработали очко или потеряли два?

– У нас были отличные моменты, которые, конечно же, надо было реализовывать, но и у хабаровчан тоже было не меньше таких моментов. Так что считаю, что результат все-таки по игре.