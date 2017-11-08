Хасанби Биджиев: "Проход в Кубке как можно дальше - это приоритет "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев после матча 22-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:0) отметил, что ему очень нравится игра столичного коллектива. Также специалист подчеркнул, что команда хочет продолжать побеждать в Кубке России. В 1/4 финала турнира коллектив из Курска сыграет с "Амкаром".

– Мы готовились к этой игре и изучали "Спартак-2". Эта команда мне очень нравится, – цитирует пресс-служба ФНЛ Биджиева. – Здесь обученные ребята, которые играют в быстрый футбол. Нам было нужно правильно определить тактику в атаке и обороне. Важно было контролировать мяч. В первом тайме это удавалось. Во втором тайме спартаковцы перехватили инициативу, но мы сумели внести изменения в игру. Сработали замены. Ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна. Сегодня уже нужно думать о домашнем матче.

– Ваши кубовые планы?

– Проход в Кубке как можно дальше – это наш приоритет. Очень рад, что это получается. Мы будем готовиться к каждому матчу и до поединка в Перми очень много времени. Желание выигрывать есть.

Турнирная таблица ФНЛ //

Сетка Кубка России-2017/18