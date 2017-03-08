Хасанби Биджиев: "Динамо" в ближайших турах решит вопрос выхода в премьер-лигу"

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев после ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 25-го тура первенства ФНЛ заявил, что его команде удалось воплотить на поле задуманное. Также он отметил высокий уровень столичной команды.

– Конечно, матч был тяжелым для нас, – сказал Биджиев. – "Динамо" – квалифицированная команда с поставленной игрой и хорошими исполнителями. Мы смотрели последние матчи бело-голубых, сделали наброски и решили, как строить игру. Соперник имел преимущество по игре, но нам удалось воплотить то, что задумали. Смогли забить, но, увы, потом быстро пропустили. Был в конце встречи еще один момент, чтобы снова выйти вперед, но и у "Динамо" были возможности забить. Результат по игре. "Динамо" выглядело мощно. Они должны решить задачу по выходу в РФПЛ в ближайших турах.

– Почему пропустили, не перестроились?

– Есть проблемы. Травмированные футболисты только подходят. Мы опасались стандартов, поскольку соперник имел преимущество в росте. Это и сказалось – хозяева отыгрались после углового. Со скамейки было не очень видно, что там случилось. По горячим следам не могу сказать, что произошло. Видел только, что мяч метался по штрафной. Но я благодарен, что ребята спокойно довели матч до конца. Они проявили технику, самоотдачу и мастерство. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)