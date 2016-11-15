19:31 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гурам Аджоев: "Я могу уйти в "Локомотив"? Откуда рождаются такие слухи?"

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Президент "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью myslo.ru развеял слухи о том, что может перебраться в "Локомотив". По словам Аджоева, все его мысли связаны с тульским клубом.

– Вы обстоятельно рассказываете о будущем "Арсенала". Откуда рождаются слухи о том, что вы зимой будете уже в "Локомотиве"?

– Я сам удивляюсь. Я – президент ПФК "Арсенал" и сейчас все мои мысли связаны с этим клубом. Откуда рождаются такие слухи, даже не могу себе представить.

– То есть новости о том, что вы уходите из "Арсенала" не имеют никакого основания?

– И это не новости, а слухи.

– А чем вам нравится работа в Туле?

– Очень много нужно сделать и изменить в структуре клуба. Команда представляющая такой футбольный город не имеет права болтаться внизу, бороться за выживание. Уверен все будет хорошо.

Дополнительная информация

https://myslo.ru/news/sport/2016-11-15-prezident-pfk-arsenal-guram-adzhoev-u-nas-vse-budet-horosho

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