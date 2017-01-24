20:24 24 января | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гунько возглавил "Спартак-2"

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Главным тренером "Спартака-2" назначен Дмитрий Гунько, сообщает сайт московского клуба. 40-летний специалист работал с молодежной командой красно-белых и в среду приступит к работе с новым коллективом. Помогать ему будут Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в "Спартаке-2" займет Сергей Гуменный.

На данный момент вторая команда красно-белых занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, набрав 36 очков в 24 турах. Гунько работает в системе московского клуба с 2008 года и был наставником главной команды с марта 2014 года до конца сезона после увольнения Валерия Карпина.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/bush240117/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Не очень хорошая новость , он помойму все показал когда карпина подменял ... С другой стороны может это тот тренер который не показывает результат , но готовит молодежь , тогда бы не плохо было, но верится с трудом

21:30 24 января

Спартач и че?

Ну все хана Каррере

21:06 24 января

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Материалы других СМИ