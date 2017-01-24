Гунько возглавил "Спартак-2"

Главным тренером "Спартака-2" назначен Дмитрий Гунько, сообщает сайт московского клуба. 40-летний специалист работал с молодежной командой красно-белых и в среду приступит к работе с новым коллективом. Помогать ему будут Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в "Спартаке-2" займет Сергей Гуменный.

На данный момент вторая команда красно-белых занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, набрав 36 очков в 24 турах. Гунько работает в системе московского клуба с 2008 года и был наставником главной команды с марта 2014 года до конца сезона после увольнения Валерия Карпина.