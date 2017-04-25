Гунько и Тихонов оштрафованы КДК РФС на 5 тысяч рублей

КДК РФС принял решение о том, чтобы оштрафовать главного тренера "Спартака-2" Дмитрия Гунько за выход за пределы технической зоны в матче 33-го тура первенства ФНЛ с "Нефтехимиком" (0:1). Такое же наказание получил главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте ФНЛ:

На два матча дисквалифицирован защитник "Нефтехимика" Никита Сурков, удаленный в матче со "Спартаком-2".



По 5 тысяч штрафа заплатят главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько и "Енисея" Андрей Тихонов, а также нападающий "Енисея" Сергей Самодин за выход за пределы технической зоны (часть 1 статьи 90 и пункт 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).



По 10 тысяч рублей заплатят "Спартак-Нальчик", "Зенит-2" и "Спартак" за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений (статья 112 и пункт 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).



На 10 тысяч рублей за нахождение телеоператора в месте, не предусмотренном схемой расположения сотрудников СМИ, оштрафован "Енисей" (статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).