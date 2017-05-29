Губернатор уверен: "Оренбург" вернется в премьер-лигу уже в следующем сезоне

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и гендиректор ООО "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев встретились с руководством, тренерским штабом и футболистами "Оренбурга", сообщает официальный сайт клуба. Перед клубом была поставлена задача вернуться в премьер-лигу за один сезон. "Оренбург" занял 13-е место в таблице ФНЛ, а в стыковых матчах уступил "СКА-Хабаровску" (0:0, 0:0, пенальти – 3:5).

– Мы все верим, что в следующем сезоне клуб не просто вернется в премьер-лигу, но и закрепится там на максимально долгое время, – сказал Берг.

– Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы команду бросать не собираемся. Задача на новый сезон – выйти в премьер-лигу, – добавил Кияев.