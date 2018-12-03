Губернатор считает, что "Балтика" не может себе позволить выход в премьер-лигу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что "Балтика" пока не может позволить себе выход в премьер-лигу. В нынешнем сезоне клуб занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ.

- Понятно, что задача играть хорошо, она всегда стоит. Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно, потому что для этого нужен, как минимум, миллиард рублей. Поэтому клуб, наверное, пока, в ближайшие несколько лет будет продолжать играть в ФНЛ, - цитирует ТАСС Алиханова.

Алиханов признал, что в течение года региону не удалось найти инвесторов, готовых вложиться в "Балтику" в тех объемах, на которые были надежды. Областным властям пришлось закрывать долги, которые остались с предыдущего сезона. Перед руководством клуба поставлена задача принять ряд кадровых решений, перестроить систему заработных плат и "может быть несколько умерить объем средств, которые мы тратим на футбол", чтобы не копить долги, добавил он.

В ноябре сообщалось, что "Балтика" не выплатила зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Позднее Алиханов заявил, что из бюджета области клуб получил дополнительно 167 миллионов рублей на покрытие долгов.