Губернатор: "Победить в первом матче на "Волгоград Арене" является честью"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что победить в первом матче на таком стадионе, как "Волгоград Арена" является большой честью для "Ротора". Волгоградские игроки переиграли "Луч-Энергию" со счетом 4:2 в первом официальном матче арены.

- Сегодня вам посчастливилось первыми играть на блестящем, новейшем стадионе, - приводит ТАСС слова Бочарова. - Я поздравляю вас с блестящей игрой на нашем стадионе, это великая честь и огромная ответственность. Сегодня была поддержка порядка двадцати тысяч человек, поскольку мы ограничили продажу и реализацию билетов. Но если бы мы этого не сделали, то было бы и сорок пять тысяч, и пятьдесят.