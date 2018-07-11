Губернатор Нижегородской области: "Перед Черышевым и командой стоит задача за один-два года вывести клуб в премьер-лигу"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, почему главным тренером "Нижнего Новгорода" стал Дмитрий Черышев и какие задачи перед ним стоят. Ранее стало известно о назначении 49-летнего специалиста рулевым нижегородской команды из ФНЛ.

- Мы не раз говорили с Дмитрием Черышевым о перспективах развития нижегородского футбола. У нас общее видение контуров этого процесса, - цитирует официальный сайт правительства Нижегородской области Никитина. - Считаю, что работа Дмитрия Николаевича у руля ФК "Нижний Новгород" станет важнейшим шагом в истории клуба, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта в регионе. После чемпионата мира фамилия Черышев стала своеобразным брендом в футбольном мире. Игра Дениса - настоящее открытие мундиаля, и мы понимаем сколь огромен родительский вклад в воспитание одной из самых ярких футбольных звёзд страны. Все мы гордились тем, что семья Черышевых напрямую связана с Нижним Новгородом, поэтому такое кадровое решение сегодня является абсолютно логичным. Опыт и энергия Дмитрия Черышева просто необходимы нижегородскому футболу. Сейчас перед нами стоит большая задача - за один-два года вывести ФК "Нижний Новгород" в премьер-лигу. Для достижения высоких результатов и необходима команда единомышленников. Желаю Дмитрию Черышеву успехов в его работе!

Ранее Черышев-старший работал с "Волгой", молодежной командной "Зенита", а также "Мордовией".