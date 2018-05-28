Губернатор: "Мы не ликвидируем "Волгарь"

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил, что "Волгарь" в сезоне-2018/19 не сможет принять участие в ФНЛ и отправится в ПФЛ, где сделает ставку на воспитанников клуба. Глава добавил, что клуб не будет ликвидирован.

Ранее РФС отказал "Волгарю" в получении лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий, требуемых в ФНЛ. В сентябре 2017 года клуб лишился главного спонсора, из-за чего вся финансовая нагрузка легла на регион.

– Мы сегодня не ликвидируем клуб "Волгарь", он остается, только будет играть во втором дивизионе, – цитирует ТАСС Жилкина. – Те средства, которые необходимы для участия команды в ФНЛ, мы не можем выделить из бюджета, потому что их гораздо важнее направить, например, на ремонт одного из отделений в инфекционной больнице или другие социальные нужды региона.

Ориентировочно с 1 сентября торжественно запускаем академию футбола, она и центральный стадион – все будет идти через "Волгарь". Талантливых ребят будем поддерживать, как только костяк команды создадим, можно будет ставить задачу о выходе в высшую лигу. Это будет стимул для наших молодых астраханских футболистов.

В завершившемся сезоне ФНЛ "Волгарь" занял десятое место, набрав 45 очков.

Власти Астраханской области отправили "Волгарь" в ПФЛ