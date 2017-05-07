Губернатор Ленобласти: "Новые потенциальные партнеры "Тосно" наперегонки не стучатся в мой кабинет"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что как болельщик очень рад выходу "Тосно" в премьер-лигу, информирует 47News.ru. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

– Вас поздравить или выразить сочувствие после победы "Тосно"?

-​ Как губернатор-болельщик я очень рад. А как губернатор просто я обязан теперь думать, как решить три главных вопроса.

Первый: "Тосно" нужен стадион. Мы понимаем, что есть стадион "Петровский". Но переговоры по его аренде между нами, правительством Петербурга и "Газпромом" продвигаются медленно. На наш взгляд, перспективные финансовые требования к нам, как арендаторам, слишком серьезные. А без "Петровского" совсем грустно. Ведь, даже при появлении стадиона в Ленобласти, его будет недостаточно для серьезных игр.

Нынешний владелец клуба один премьер-лигу не потянет. Это вторая проблема. Им и нам нужно искать мощных партнеров. Но, если говорить честно, я не могу сказать, что потенциальные партнеры наперегонки стучатся в мой кабинет по этому вопросу.

Третий вопрос – это игроки и техническая сборка команды. Приведу пример. Областной волейбольный клуб "Динамо" перешел в суперлигу и приобрел двух хороших игроков. Но у одного из них открылась старая травма, а второй не сыгрался с командой. Не вошел в игру. Поэтому одними деньгами вопрос не решить.

Эти три вопроса являются сложным уравнением. А решать я его начну в ближайшее время, сидя рядом с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко на матче "Зенит" – "Терек".

-​ И вы будете говорить о стадионе "Петровский"?

-​ Ну, не покупку же игроков будем обсуждать.

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