Губернатор Калининградской области: "Задача "Балтики" занять первое-второе место в ФНЛ"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что местная "Балтика" должна занять лидирующие места в новом сезоне ФНЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телекомпании НТВ.

- Я считаю, что задача клуба - занять первое-второе место, - заявил Алиханов. - Если сейчас смотреть на объемы бюджетов команд, то мы находимся со всеми примерно в одинаковых условиях.

Алиханов уточнил, что имеет в виду около 350 миллионов, включая 80 миллионов бюджетных вложений.

Напомним, в прошлом сезоне ФНЛ калининградская команда заняла пятое место.