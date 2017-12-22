Григоряна должны назначить главным тренером "Луча" до Нового года

Бывший главный тренер "Анжи" и "СКА-Хабаровск" Александр Григорян отказался комментировать свое назначение в "Луч-Энергию". Последним местом работы Григоряна, напомним, был московский "Арарат".
– Эту информацию распространил дальневосточный источник, пусть он и комментирует. Я это никак комментировать не буду, – сказал Григорян.
В то же время, по данным "СЭ", назначение Григоряна на пост главного тренера состоится уже до Нового года. С высокой долей вероятности окажется в клубе и Олег Флегонтов, который 29 декабря покинет должность генерального директора "СКА-Хабаровск". (Андрей СИЗЯКИН)
"Луч-Энергия" на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.
ALEX***di.ru
Опять слушать бредни... А журналисты будут его тролить и доводить до сумашествия )))))
15:29 22 декабря
Levbereg
Слава Богу, что не нам в Ростов. ВАлера намного сильнее как тренер.
14:54 22 декабря
Умойся,причешись,-убей в себе БО
Ммм...весело будет,болеем за Луч:)
13:54 22 декабря
Химик Воскресенск
Шо, опять!?
13:34 22 декабря