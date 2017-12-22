Бывший главный тренер "СКА-Хабаровск", "Анжи" и "Арарата" Александр Григорян может возглавить "Луч-Энергию", информирует dvnovosti.ru. Помогать специалисту будут бывшие функционеры армейского клуба во главе с Олегом Флегонтовым.

Напомним, что на днях "СКА-Хабаровск" распрощался с рядом руководителей клуба. В частности, были прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

Отметим, что Григорян уже руководил клубом из Владивостока в сезоне-2013/14. Команда на данный момент занимает 15-е место в ФНЛ.