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Григорий Иванов: "Если Шоха позовут в "Динамо", он сам примет решение"

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что спортивный директор клуба Рохус Шох может занять аналогичную должность в "Динамо". Ранее с поста спортивного директора москвичей ушел Роман Орещук.

– Пока у меня такой информации нет, – сказал Иванов. – Шох мне не говорил, что уходит в "Динамо". Если ему поступит предложение от московского клуба, что ж, он взрослый человек, сделает свой выбор, примет сам решение. Какие тут могут быть вопросы? Но сейчас таких данных у меня нет. Завтра он должен быть на работе в "Урале". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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