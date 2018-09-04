Горшков ушел из "Зенита-2". Его сменит Радимов?

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков покинул свой пост, сообщает "Спорт день за днем". Сегодня об увольнении 48-летнего специалиста было объявлено команде, он провел последнюю тренировку.
Главным кандидатом на освободившийся пост является Владислав Радимов, занимающий должность координатора юношеских команд сине-бело-голубых.
"Зенит-2" после 9 туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в таблице. Команда набрала 1 очко.
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https://www.sportsdaily.ru/news/gorshkov-pokinul-dolzhnost-glavnogo-trenera-zenita-2-skoree-vsego-ego-smenit-radimov