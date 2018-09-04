Горшков ушел из "Зенита-2". Его сменит Радимов?

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков покинул свой пост, сообщает "Спорт день за днем". Сегодня об увольнении 48-летнего специалиста было объявлено команде, он провел последнюю тренировку.

Главным кандидатом на освободившийся пост является Владислав Радимов, занимающий должность координатора юношеских команд сине-бело-голубых.

"Зенит-2" после 9 туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в таблице. Команда набрала 1 очко.