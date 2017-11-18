Голы Радченко и Мостового принесли "Химкам" победу над "Томью"

"Химки" обыграли "Томь" в матче 24-го тура ФНЛ. Дубль в составе подмосковного клуба оформил Александр Радченко, еще один мяч забил Андрей Мостовой.
Первенство России
ФНЛ
24-й тур
"Химки" - "Томь" (Томск) - 3:1 (2:0)
Голы: Радченко, 22 (1:0). Радченко, 37 (2:0). Мостовой, 64 (3:0). Герасимов, 77 (3:1).
"Химки": Исупов, Заика, Алибеков, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов (Пичугин, 64), Яковлев (Кокоев, 51), Талалай, Радченко (Дворников, 77), Кузьмичев.
"Томь": Мелихов, Иванов, Микуцкис, Пульич, Гвинейский (Большунов, 46), Деобальд, Померко, Макурин, Герасимов, Кудряшов (Саная, 71), Соболев.
Предупреждения: Гвинейский, 19. Лисинков, 28. Яковлев, 44. Талалай, 55. Кузьмичев, 61. Соболев, 61. Заика, 85.
Судья: Васильев (Ижевск).
Химки. Стадион "Новые Химки".
czaroviu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:18
EVIL915
Радченко, Мостовой... Звучит, как Спартак в 90-х...
21:08