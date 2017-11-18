Голы Радченко и Мостового принесли "Химкам" победу над "Томью"

"Химки" обыграли "Томь" в матче 24-го тура ФНЛ. Дубль в составе подмосковного клуба оформил Александр Радченко, еще один мяч забил Андрей Мостовой.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Химки" - "Томь" (Томск) - 3:1 (2:0)

Голы: Радченко, 22 (1:0). Радченко, 37 (2:0). Мостовой, 64 (3:0). Герасимов, 77 (3:1).

"Химки": Исупов, Заика, Алибеков, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов (Пичугин, 64), Яковлев (Кокоев, 51), Талалай, Радченко (Дворников, 77), Кузьмичев.

"Томь": Мелихов, Иванов, Микуцкис, Пульич, Гвинейский (Большунов, 46), Деобальд, Померко, Макурин, Герасимов, Кудряшов (Саная, 71), Соболев.

Предупреждения: Гвинейский, 19. Лисинков, 28. Яковлев, 44. Талалай, 55. Кузьмичев, 61. Соболев, 61. Заика, 85.

Судья: Васильев (Ижевск).

Химки. Стадион "Новые Химки".