Голы Панченко и Бечирая принесли "Динамо" победу над "Мордовией"

В матче 33-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле одолело "Мордовию" – 2:1. По голу у хозяев забили Кирилл Панченко и Фатош Бечирай. Напомним, что бело-голубые уже гарантировали себе повышение в классе. "Мордовия" не сумела покинуть зону вылета и опустилась на 17-е место.

В другом поединке "Шинник" дома обыграл "Сокол" (1:0). Единственный гол на 85-й минуте записал на свой счет Давид Дзахов. А "Сибирь" на выезде сыграла вничью с "Балтикой" (1:0) Игоря Черевченко.

Команда из Новосибирска поднялась на 16-е место в таблице. "Балтика" осталась 19-й. "Шинник" поднялся на седьмую строчку. "Сокол" занимает 18-ю позицию.

Первенство России

ФНЛ

33-й тур

"Динамо" (Москва) – "Мордовия" (Саранск) – 2:1 (1:1)

"Балтика" (Калининград) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

"Шинник" (Ярославль) – "Сокол" (Саратов) – 1:0 (0:0)