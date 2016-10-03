Голубчиков посетит заседание КДК РФС, если позволит здоровье

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков сообщил, что намерен посетить заседание КДК РФС, если позволит здоровье. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что апелляционный комитет РФС направил в КДК на пересмотр "дело Голубчикова", обвиняемого по 122-й статье регламента (подделка документов и использование поддельных документов).

- Если смогу решить вопросы со здоровьем, то буду присутствовать на заседании КДК, - цитирует "Р-Спорт" Голубчикова. - Хотя клуб сейчас находится не в том состоянии, чтобы быть в Москве. Нужно больше времени находиться во Владивостоке. В любом случае, представитель "Луча-Энергии" на КДК будет.