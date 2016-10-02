Гол воспитанника "Реала" принес "СКА-Хабаровску" победу над "Волгарем"

В игре 15-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск" переиграл "Волгарь" – 2:1. Победным в матче оказался удар нападающего Хуана Лескано, в свое время выступавшего в академиях "Ливерпуля" и "Реала".

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ФНЛ

15-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Волгарь" (Астрахань) – 2:1 (1:1)

Голы: Корян, 7 (1:0). Букия, 34 (1:1). Лескано, 63 (2:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Купчин, Микуцкис, Эдиев, Удалый, Калинский (Димидко, 72), Кацаев (Казанков, 61), Дедечко, Кобялко (Булия, 46), Корян (Лескано, 46), Никифоров.

"Волгарь": Бучнев, Зарипов, Стешин, Зуйков, Юрганов, Сутормин, Акбашев, Кабутов (Болонин, 90+1), Букия (Газзаев, 89), Дышеков (Яковлев, 88), Радченко (Машуков, 72).

Предупреждения: Дышеков, 9. Корян, 17. Никифоров, 59. Букия, 62. Акбашев, 64. Радченко, 71. Лескано, 73. Микуцкис, 89. Эдиев, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

2 октября. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".