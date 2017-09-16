Гол Сакалы принес "Спартаку-2" победу над "Томью"

"Спартак-2" на выезде обыграл "Томь" (2:1) в матче 14-го тура первенства ФНЛ. Красно-белые одержали победу благодаря точному удару Фэшна Сакалы.

Отметим, что после этой встречи серия томичей без побед насчитывает семь матчей (5 поражений, 2 ничьих).

В результате гостевой победы столичная команда поднялась на 6-е место в турнирной таблице (14 матчей, 23 очка). "Томь" продолжает располагаться на 12-й позиции (14, 14).

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14-й тур

"Томь" (Томск) - "Спартак-2" (Москва) - 1:2 (1:1)

Голы: Полубояринов, 15 (0:1). Пульич, 23 (1:1). Сакала, 80 (1:2).

"Томь": Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Микуцкис, Макурин (Гирдвайнис, 70), Войдель, Померко, Деобальд, Сасин, Саная.

"Спартак-2": Терешкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко, 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачев, Ломовицкий (Нимели, 70), Полубояринов (Рудковский, 90+2), Сакала, Самбу.

Предупреждения: Лихачев, 36. Гирдвайнис, 83. Сасин, 85, Нимели, 90+3.

Судья: Панин (Дмитров).

16 сентября. Томск. Стадион "Труд".