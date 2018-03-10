Гол Павленко принес "Томи" победу над питерским "Динамо"

"Томь" в матче 27-го тура ФНЛ обыграла питерское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-форвард "Спартака" Александр Павленко.

В другой встрече этого тура "Луч-Энергия" с тем же счетом победил "Оренбург". Гол забил Андрей Мязин.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Томь" (Томск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Павленко, 42 (1:0).

"Томь": Мелихов, Зуйков, Иванов, Пульич, Гирдвайнис, Пугин, Алейников, Макурин (Микуцкис, 81), Кухарчук (Кузьмичев, 56), Павленко (Померко, 69), Саная (Абдулавов, 77).

"Динамо": Генералов, Бабенков, Юрганов, Бычков, Ходжаниязов, Соловьев (Власов, 64), Кулишев (Дворников, 79), Цвейба (Лагатор, 71), Песегов, Рогов (Киреенко, 46), Барсов.

Предупреждения: Пульич, 31. Зуйков, 43. Бабенков, 52. Бычков, 60. Гирдвайнис, 66. Лагатор, 90+4.

Судья: Сухой (Люберцы).

10 марта. Томск. Стадион "Труд".

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Оренбург" (Оренбург) – 1:0 (0:0)

Гол: Мязин, 88 (1:0).

"Луч-Энергия": Шамов, Цуканов, Болевич, Тихий, Таказов, Дзахов (Мязин, 46), Павленко (Фомин, 77), Пономаренко, Машнев, Гелоян, Гордиенко (Маляка, 87).

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Терехов, Малых, Бегич, Афонин, Бреев, Воробьев (Попович, 72), Сутормин, Козлов.

Предупреждения: Бреев, 66. Попович, 89. Ойеволе, 90+1. Бегич, 90+1. Цуканов, 90+3. Шамов, 90+4.

Судья: Чистяков (Азов).

10 марта. Владивосток. Стадион "Динамо".