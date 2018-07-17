Гол Пантелеева помог "Спартаку-2" обыграть "Сочи", "Краснодар-2" сыграл вничью с "Сибирью"

"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил хавбек Владислав Пантелеев.

РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019

1-й тур

"Сочи" (Сочи) - "Спартак-2" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Пантелеев, 64 - с пенальти (0:1).

"Сочи" (Сочи): Заболотный, Заика, Калугин, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 87), Соловьев (Горбунов, 66), Бурмистров, Померко, Саная, Барсов (Саламатов, 66).

"Спартак-2" (Москва): Ермаков, Маслов, Воропаев, Лихачев, Миронов, Пантелеев, Рудковский, Тюнин, Бакаев (Мазуров, 84), Руденко (Петрунин, 90), Нимели (Прошляков, 90+1).

Предупреждения: Почивалин, 63. Бакаев, 67. Юрганов, 73. Маслов, 79.

Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).

17 июля. Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".

"Краснодар-2" сыграл вничью с "Сибирью" в 1-м туре ФНЛ. Матч завершился со счетом 1:1.

РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019

1-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (0:1)

Голы: Житнев, 8 (0:1). Бородин, 90+4 (1:1).

"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Таранов, Марков, Ивашин, Бородин, Голубев, Катрич (Сергеев, 47), Мацукатов, Уткин, Сулейманов (Халназаров, 74), Онугха (Кутовой, 66).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Полюткин, Аравин, Смирнов, Ларенц, Чеботару, Свежов (Макаренко, 60), Рыжков (Азаров, 46), Киреенко (Беляев, 80), Галыш, Житнев (Коржунов, 90+1).

Предупреждения: Смирнов, 20. Аравин, 37. Марков, 39. Голубев, 58. Халназаров, 77. Азаров, 87.

Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).

17 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".