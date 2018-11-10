Гол Носова принес "Лучу" победу над "Нижним"

"Луч" в домашнем матче 21-го тура первого дивизиона с минимальным счетом победил "Нижний Новгород" (1:0). Единственный гол на счету хавбека Александра Носова.
Олимп – ФНЛ
21-й тур
"Луч" (Владивосток) – "Нижний Новгород" – 1:0 (1:0)
Гол: Носов, 26.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Патрашко, Суслов, Степанец, Замалиев, Пономаренко, Дзахов (Насадюк, 83), Носов (Павленко, 89), Визнович (Калугин, 72), Хлебородов (Прокофьев, 90+1).
"Нижний Новгород": Анисимов, Абрамов, Морозов, Хрипков, Гогличидзе, Палиенко, Скворцов (Фомин, 72), Сапета, Игнатович (Симанов, 69), Аюпов, Делькин.
Предупреждения: Визнович, 16. Патрашко, 22. Хлебородов, 68. Хрипков, 71. Сапета, 73. Прокофьев, 90+1. Палиенко, 90+2.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
10 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/