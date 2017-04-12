Гол Нимели спас "Спартак-2" от поражения в Нальчике

В матче 31-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" сыграл вничью с нальчикским "Спартаком" – 1:1. Голами во встрече отметились Аслан Дашаев и Сильванус Нимели соответственно.

Первенство России

ФНЛ

31-й тур

"Спартак" (Нальчик) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Дашаев, 28 (1:0). Нимели, 72 (1:1).

"Спартак" Нч: Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Марченко, Каркаев (Войнов, 66), Богатырев (Бойчук, 81), Мухаммад (Семенов, 77), Крамаренко (Ахриев, 82), Дроздов, Ахъядов.

"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Лихачев, Кутин, Самсонов, Савичев (Руденко, 87), Леонтьев, Пантелеев, Давыдов (Нимели, 46), Мелкадзе, Федчук.

Предупреждения: Богатырев, 35. Федчук, 44. Нимели, 64.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

12 апреля. Нальчик. Стадион "Спартак".