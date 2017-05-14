Гол Малояна принес победу "Енисею" над "Тюменью", "Луч" и "Сибирь" голов не забили

Матч 37-го тура ФНЛ "Енисей" – "Тюмень" завершился победой хозяев – 1:0. Единственный гол в игре на 89-й минуте забил полузащитник Артур Малоян.

В параллельной игре "Луч-Энергия" и "Сибирь" голов не забили.

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ФНЛ

37-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Тюмень" – 1:0 (0:0)

Гол: Малоян, 89 (1:0).

"Енисей": Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Иванов (Фатуллаев, 90+1), Ланин, Алиев, Камеш, Самодин (Малоян, 81), Козлов (Семакин, 58), Саркисов (Тен, 77).

"Тюмень": Обухов, Маслов (Лешонок, 81), Шакуро, Гузь, Ахмедов, Теленков (Шляпкин, 74), Чудин, Рябокобыленко, Кленкин, Мамтов, Чуканов (Шабаев, 88).

Предупреждение: Обухов, 86.

Судья: Кукуян (Сочи).

14 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0

"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Попов, Коломыц, Пискунов, Машнев, Пономаренко, Белоногов (Михалев, 46), Ребко, Килин, Гордиенко (Носов, 68).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Вотинов.

Предупреждения: Безлихотнов, 66. Михалев, 69. Кушнирук, 90.

Судья: Анопа (Благовещенск).

14 мая. Владивосток. Стадион "Динамо".