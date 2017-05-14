Гол Малояна принес победу "Енисею" над "Тюменью", "Луч" и "Сибирь" голов не забили

Матч 37-го тура ФНЛ "Енисей" – "Тюмень" завершился победой хозяев – 1:0. Единственный гол в игре на 89-й минуте забил полузащитник Артур Малоян.
В параллельной игре "Луч-Энергия" и "Сибирь" голов не забили.
Чемпионат России
ФНЛ
37-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Тюмень" – 1:0 (0:0)
Гол: Малоян, 89 (1:0).
"Енисей": Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Иванов (Фатуллаев, 90+1), Ланин, Алиев, Камеш, Самодин (Малоян, 81), Козлов (Семакин, 58), Саркисов (Тен, 77).
"Тюмень": Обухов, Маслов (Лешонок, 81), Шакуро, Гузь, Ахмедов, Теленков (Шляпкин, 74), Чудин, Рябокобыленко, Кленкин, Мамтов, Чуканов (Шабаев, 88).
Предупреждение: Обухов, 86.
Судья: Кукуян (Сочи).
14 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0
"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Попов, Коломыц, Пискунов, Машнев, Пономаренко, Белоногов (Михалев, 46), Ребко, Килин, Гордиенко (Носов, 68).
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Вотинов.
Предупреждения: Безлихотнов, 66. Михалев, 69. Кушнирук, 90.
Судья: Анопа (Благовещенск).
14 мая. Владивосток. Стадион "Динамо".
shpasic
странно, что Тюмень ни одного пенальти в этом матче не пробила, в чемпионате уже почти полтора десятка били.
13:17
tonipi
эталонный слив в Красноярске! нашим еще со второй лиги не привыкать...
13:14