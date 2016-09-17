Гол Кашкавала принес "Лучу-Энергии" победу над "Нефтехимиком"

В матче 13-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" одержал победу над "Нефтехимиком" - 1:0. Автором единственного гола во встрече стал защитник Адриан Кашкавал.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:0 (1:0)

Гол: Кашкавал, 33.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Машнев (Килин, 90+2), Гриднев, Михалев (Пономаренко, 88), Гордиенко (Носов, 78).

"Нефтехимик" : Самохвалов, Пытлев, Морозов, Сурков, Соболев (Чадов, 74), Маляка, Замалиев, Духнов (Матяш, 63), Решетников, Кортава (Васильев, 76), Галиакберов (Бабырь, 30).

Предупреждения: Решетников, 53. Духнов, 63. Гриднев, 80. Насадюк, 90+1.

Судья: КУКУЛЯК (Калуга).

17 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо"