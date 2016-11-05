10:56 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гол Кацаева принес "СКА-Хабаровску" победу над "Нефтехимиком"

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"СКА-Хабаровск" на своем поле переиграл "Нефтехимик" в матче 20-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола во встрече на 35-й минуте стал хавбек Адлан Кацаев.

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ФНЛ

20-й тур 

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:0 (1:0)

Гол: Кацаев, 35. 

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев (Киреев, 46), Удалый, Карасев, Кацаев (Никифоров, 75), Черевко, Димидко, Друзин, Казанков, Корян (Калинский, 55), Лескано (Булия, 37).

"Нефтехимик": Самохвалов, Пытлев (Кива, 35), Тараканов, Погорельцев, Кобахидзе, Маляка, Замалиев, Корнилов (Муллин, 63), Кортава, Чадов (Галиакберов, 20), Бабырь (Решетников, 74).

Предупреждения: Корян, 13. Эдиев, 33. Булия, 51. 

Судья: Шадыханов (Москва).

5 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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