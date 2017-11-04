Гол Гогниева спас "Кубань" от поражения в игре с "Волгарем"

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Кубань" на своем поле сыграла вничью с "Волгарем" – 1:1. На гол Дмитрия Кабутова хозяева ответили мячом Спартака Гогниева. Краснодарцы идут на 12-м месте в турнирной таблице. "Волгарь" расположился на восьмой строчке.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Волгарь" (Астрахань) – 1:1 (0:1)

Голы: Кабутов, 5 (0:1). Гогниев, 48 (1:1).

"Кубань": Дюпин, Клещенко (Маляров, 46), Смирнов, Марков (Завезен, 63), Бугаев, Гапон, Байрыев, Лобкарев, Коновалов, Гай, Гогниев.

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Климов, Таказов (Газзаев, 80), Плиев, Букия (Акбашев, 58), Пилиев (Сутормин, 60), Кабутов, Шалаев (Жабкин, 90+3), Бочков, Веркашанский.

Предупреждения: Бугаев, 27. Бочков, 59. Газзаев, 90+2. Кирисов, 90+4.

Судья: Соколов (Воронеж).

4 ноября. Краснодар. Стадион "Кубань".