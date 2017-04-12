Гол Гогниева принес "Кубани" победу над "Шинником"

В матче 31-го тура первенства ФНЛ "Кубань" обыграла "Шинник" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече с пенальти забил нападающий краснодарского клуба Спартак Гогниев.
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ФНЛ
31-й тур
"Шинник" (Ярославль) – "Кубань" (Краснодар) – 0:1 (0:0)
Гол: Гогниев, 86 – с пенальти.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Никитинский, Дзахов (Троянов, 72), Нетфуллин, Султонов (Ослоновский, 89), Низамутдинов, Подоляк (Белов, 62. Лаук, 82).
"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев, Бендзь, Байрыев, Маляров, Якуба, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Лобкарев, 83).
Предупреждения: Байрыев, 45+1. Дзахов, 65.
Удаление: Евсеев, 90+1.
Судья: Шадыханов (Москва).
12 апреля. Ярославль. Стадион "Шинник".