Гол Дугалича принес "Тосно" победу над "Енисеем"

В матче 27-го тура чемпионата России "Енисей" на своем поле уступил "Тосно" – 0:1. Автором единственного мяча стал Раде Дугалич. Клуб из Ленинградской области занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего "Динамо" до четырех очков. Правда, у бело-голубых еще игра со "Спартаком-2" в запасе. "Енисей" занимает седьмую позицию.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Тосно" – 0:1 (0:0)

Гол: Дугалич, 55.

"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов (Колев, 90+1), Гультяев, Иванов, Ланин, Харитонов (Чичерин, 89), Алиев, Камеш, Малоян (Козлов, 67), Саркисов (Комков, 76).

"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Макаров (Абазов, 88), Палиенко (Чиркин, 63), Кутьин (Киреенко, 46), Милевский (Галиулин, 69).

Предупреждения: Кутьин, 33. Кичин, 49. Харитонов, 52. Кашчелан, 84. Сухарев, 86. Алиев, 86. Мухаметшин, 90.

Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).

19 марта. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".