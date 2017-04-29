Гол Давыдова спас "Спартак-2" от поражения в игре с "Тосно", "Енисей" разгромил "Факел"

В матче 34-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком-2". От поражения красно-белых, которые провели большую часть встречи в меньшинстве, спас гол Дениса Давыдова на 82-й минуте. Клуб из Ленинградской области занимает второе место в турнирной таблице, но пока не гарантировал себе повышение в классе. "Спартак-2" идет на четвертой строчке.

В другом поединке "Енисей" на выезде нанес крупное поражение "Факелу" – 3:0. Красноярцы расположились на третьем месте, их отставание от "Тосно" сократилось до 12 очков.

"Химки" дома сыграли вничью с "Волгарем" (1:1). Очередной мяч записал на свой счет норвежский форвард подмосковной команды Тим Нильсен. А "Нефтехимик" в гостях уступил "Шиннику" (1:2) и остался на последнем месте в таблице. Ярославцы поднялись на шестую строчку.

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Галиулин, 26 (1:0). Давыдов, 82 (1:1).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Палиенко, Богаев, Галиулин, Мухаметшин (Буйволов, 75), Кашчелан, Кутьин (Чиркин, 64), Заболотный.

"Спартак-2": Селихов, Хомуха, Лихачев, Шанбиев (Сокол, 81), Кутин, Леонтьев, Бакаев, Савичев (Полубояринов, 81), Самсонов, Мелкадзе (Нимели, 57), Давыдов (Пантелеев, 90).

Предупреждения: Сухарев, 53. Шанбиев, 69. Галиулин, 74. Селихов, 90+1.

Удаление: Лихачев, 28.

Судья: Соколов (Воронеж).

29 апреля. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

"Факел" (Воронеж) – "Енисей" (Красноярск) – 0:3 (0:3)

Голы: Тихий, 15 - в свои ворота (0:1). Камеш, 43 (0:2). Самодин, 44 (0:3).

"Факел": Кобзев, Тихий (Бурнаш, 85), Д.И.Иванов, Багаев (Болов, 67), Осипенко, Шахов, Трошечкин, Лукьянов, Нагибин (Каюмов, 82), Соловьев (Бирюков, 46), Касьян.

"Енисей": Опарин, Чичерин, Кичин, Гультяев, Камеш (Тен, 87), Е.Иванов (Малоян, 83), Ланин, Алиев, Козлов (Семакин, 74), Саркисов (Васильев, 61), Самодин.

Предупреждение: Чичерин, 38.

Судья: Мешков (Дмитров).

29 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Шинник" (Ярославль) – "Нефтехимик" – 2:1 (2:0)

Голы: Евсеев, 21 (1:0). Земсков, 37 (2:0). Муллин, 60 (2:1).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Чистяков, Гоцук, Царикаев (Цховребов, 74), Евсеев, Дзахов (Троянов, 80), Земсков, Нетфуллин (Митасов, 46), Айрапетян (Лаук, 59), Низамутдинов.

"Нефтехимик": Комаров, Морозов, Кобахидзе, Пытлев, Маляка (Кортава, 86), Воронкин, Ситдиков, Галиакберов, Гелоян (Гаглоев, 64), Бабырь, Муллин (Матяш, 86).

Предупреждения: Воронкин, 9. Кортава, 88.

Судья: Кукуляк (Калуга).

29 апреля. Ярославль. Стадион "Шинник".

"Химки" – "Волгарь" (Астрахань) – 1:1 (0:1)

Голы: Кабутов, 27 (0:1). Нильсен, 77 (1:1).

"Химки": Исупов, Лапин, Заика, Малания (Мостовой, 46), Шумских, Чернышов, Гащенков (Петрусев, 46), Тюнин, Чатович (Нильсен, 57), Казаев, Кузьмичев (Кокоев, 90+1).

"Волгарь": Бучнев, Таказов, Кирисов, Плиев, Григорьев, Сутормин (Болонин, 67), Шалаев, Дышеков (Камилов, 76), Кабутов, Машуков (Отставнов, 55), Жабкин (Яковлев, 63).

Предупреждения: Сутормин, 60. Болонин, 76.

Судья: Амелин (Тула).

29 апреля. Химки. Стадион "Родина".