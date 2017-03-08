Гол Давыдова принес "Спартаку-2" ничью с "Тюменью"

"Спартак-2" в матче 25-го тура первенства ФНЛ в гостях сыграл вничью с "Тюменью" со счетом 1:1. У красно-белых отличился Денис Давыдов. Сравнял счет с пенальти Хасан Мамтов.

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ФНЛ

25-й тур

"Тюмень" (Тюмень) - "Спартак-2" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Давыдов, 27 (0:1). Мамтов, 41 - с пенальти (1:1).

"Тюмень": Смирнов, Маслов (Шляпкин, 78), Гузь, Шакуро, Теленков, Павленко, Чудин, Рябокобыленко, Кленкин, Мамтов, Чуканов.

"Спартак-2": Филиппов, Хомуха, Кутин, Щербаков, Шанбиев, Пантелеев, Бакаев (Руденко, 90+1), Самсонов, Савичев, Давыдов, Федчук (Мелкадзе, 72).

Предупреждения: Маслов, 55. Теленков, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

8 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".