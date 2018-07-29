Гол Бурмистрова принес "Сочи" победу над "Химками"

"Сочи" обыграл "Химки" в 3-м туре ФНЛ - 3:2. Победный мяч на счету нападающего Никиты Бурмистрова.
ФНЛ
3-й тур
"Сочи" - "Химки" - 3:2 (2:0)
Голы: Барсов, 19 (1:0). Саная, 27 (2:0). Петрусев, 49 - с пенальти (2:1). Бурмистров, 51 (3:1). Петрусев, 90+1 - с пенальти (3:2).
Нереализованный пенальти: Болов (Химки), 16 (вратарь)
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин (Мустафин, 78), Юрганов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 63), Песегов, Соловьев (Горбунов, 50), Барсов (Саламатов, 69), Саная.
"Химки": Кавлинов, Данилкин, Димидко, Филин (Смирнов, 73), Мильдзихов, Корян, Петрусев, Нетфуллин, Моргунов, Талалай (Алиев, 58), Болов. Предупреждения: Миладинович, 48. Мильдзихов, 90.
Судья: Фролов (Москва).
29 июля. Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".